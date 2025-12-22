不滿柯文哲案！新北男寄信到總統府「嗆要炸掉法院」開庭前搜出燃燒彈

社會中心／巫旻璇報導

新北市一名王姓男子（82年次）疑似不滿法院裁定以新台幣7,000萬元交保柯姓政黨主席，情緒失控之下，揚言在地方法院開庭時縱火，對公共安全構成威脅。警方調查指出，王男於7月至9月期間，多次透過總統府網站寄送電子郵件，前後6度聲稱將在新北地院開庭當天攜帶燃燒彈到場，甚至以「請官方喝雞尾酒（意指汽油彈）」作為威脅用語。警方掌握相關情資後，提前部署行動，在犯案前即將人逮捕，並查扣疑似可用於縱火的相關物品，全案已依法移送偵辦。

不滿柯文哲案！新北男寄信到總統府「嗆要炸掉法院」開庭前夕屋內搜出燃燒彈

警方持搜索票前往王男位於新北市鶯歌區的住處，當場查獲疑似自製計時裝置1組，以及工業酒精3瓶，研判具有引發火災的高度風險。（圖／翻攝畫面）









新北市政府警察局三峽分局指出，114年9月18日上午接獲新北地檢署指揮，指出王男疑似因不滿交保裁定，計畫於隔日（19日）地方法院開庭時，攜帶自製的定時燃燒裝置進行縱火行為，案情具高度危險性，警方隨即成立專案小組展開調查。

同日上午約11時，警方持搜索票前往王男位於新北市鶯歌區的住處執行搜索，當場查獲疑似自製計時裝置1組，以及工業酒精3瓶，研判具有引發火災的高度風險，依法將王男逮捕。警方表示，王男的行為已超出單純言語宣洩情緒的範疇，不僅明確揚言犯案，且實際著手準備相關物品，對法院及不特定民眾的人身安全構成重大威脅。





不滿柯文哲案！新北男寄信到總統府「嗆要炸掉法院」開庭前夕屋內搜出燃燒彈

王男早在今年2月便曾透過總統府信箱留言，內容涉及計時炸彈的製作原理與引爆方式。（圖／翻攝畫面）









檢警進一步追查發現，王男早在今年2月便曾透過總統府信箱留言，內容涉及計時炸彈的製作原理與引爆方式。其後，自7月23日起，他又多次利用總統府民意信箱提出陳情，初期文字主要針對新北地方法院的行政作業表達不滿，指控案件處理進度緩慢、相關費用過高，情緒激動之下甚至放話「在殺人之前，會先砸爛法院」。

全案經警詢後，警方依涉犯刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪，以及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。檢方偵結後依法提起公訴，目前王姓嫌犯已裁定羈押。三峽分局也呼籲，民眾面對司法或政治相關議題，應以理性方式表達意見，任何危及公共安全的行為，警方都將依法嚴正處理，確保社會秩序與民眾安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

