不滿校事會議修法教團將上街 教育部：回應務實問題非強行修法

教育部日前公告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，也就是不適任教師將送校事會議處理的相關內容。不過修法內容引起部分教育團體不滿，全教總除了召開記者會痛批外，更表示將於25日上街抗議。對此，教育部今天(15日)表示，相關說法多有不符，這次修法研修過程納入教師工會及教師團體意見，相關建議已具體反映於制度設計中。

教育部表示，這次修法包括強化受理與分流機制、不受理匿名檢舉，並明定教師於教師評審委員會或考核委員會陳述意見時，學校應主動提供調查及輔導資料，以保障知情權等；教育部尊重各界表達意見的權利，亦將持續蒐集實務回饋、滾動檢討制度。但對於與修法事實不符的指稱，教育部有責任澄清。

廣告 廣告

教育部指出，他們於去年六月完成整體調查及現場數據蒐集分析，並蒐集地方政府、學校及相關團體意見，經預告及溝通程序後完成修正，並非倉促或未經討論之修法。

而針對部分教團指修法未處理濫訴與小案大辦問題，教育部強調，他們正視相關情況確實存在，因此新增「受理前即行判斷」及「受理後案件分流」機制，並強化檢舉責任設計，避免一般教學、管教或溝通爭議，一開始即進入最嚴格之調查程序。部分教團將上述制度調整描述為「未解決問題」，完全忽略修法實質內容。同時，修法亦明確限制匿名檢舉，透過不受理匿名檢舉及受理階段判斷的雙重調整，強化檢舉責任，降低濫訴風險。

而在所謂新制使校長「權責真空」變成「巨嬰」，教育部說明，新制係在不同意見並存下，為回應校長是否偏頗或承受不當壓力之疑慮，調整其於受理判斷中的角色分工，校長仍負責召集、釐清事實及行政協調，並非所謂架空行政責任。至於關切冤案補償及名譽回復機制，教育部重申，相關配套已啟動研議，並非如部分教團所稱完全未處理。

教育部指出，制度討論若刻意忽略修法內容與實務事實，僅以全面廢除相關機制作為訴求，仍難以回應不適任教師處理及學生權益保障等教育現場的實際問題。教育部希望在確保學生受教權益與教師教育專業之間，建立可運作、可檢討的制度，而非以否定制度本身取代對制度的理性討論。(編輯：沈鎮江)