不滿校事會議修法 全教總再提5點質疑怒嗆教育部

全國教師工會總聯合會不滿《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，將於1月25日前往教育部前抗議，並訴求廢除校事會議。對於教育部昨日澄清，強調修法過程有做到尊重各界表達意見，全教總今（16）日再度開嗆，認為教育部雖稱經過1年多的數據蒐集與預告程序，但「有程序」不代表「有共識」。

針對教育團體指控強行修法，教育部昨日澄清與事實不符，且修法研修過程納入教師工會及教師團體意見，相關建議已具體反映於制度設計中。

針對教育部昨日的說法，全教總今日再度提出5點質疑與批評：

一、 關於「程序正當性」：溝通不等於達成共識

教育部雖稱經過1年多的數據蒐集與預告程序 ，但全教總認為，「有程序」不代表「有共識」，修法僅受邀一次國教署召開之團體座談，當時只有提供修法方向未提供明確條文草案，與會團體包括全教會、教師團體、校長團體、家長團體與人本，均僅能就立場各抒己見且與會者並未有共識。之後僅有行政程序法之公告預告修法之意見表達機會，未再有任何正式條文草案討論會議。

二、 關於「濫訴與分流」：制度設計疊床架屋，受理定義混亂

教育部宣稱，新增「受理前判斷」與「分流機制」能解決濫訴。全教總認為，實際修法後匿名不受理僅限於涉及消極條件檢舉案件，涉及考核懲處案件並不適用匿名不受理，關鍵爭議，仍在對「受理」的定義混亂未處理。其次，受理審議更是創建一個與校事會議疊床架屋的類似組織與程式，增加學校行政負擔。

三、 關於「外聘調查人員」：例外恐成常態

教育部解釋教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用。全教總認為，落實到學校現場最應擔心的是「寒蟬效應」，且將導致校園內部的專業自治權被削弱。外聘調查人員雖具備法律素養，但若缺乏對校園環境與教學情境的深層理解，其調查結果恐導致「判決專業、教學外行」的憾事。

四、 針對「校長權責」：行政能量的實質削弱

教育部認為校長仍負責協調，並非架空。全教總認為，疊床架屋的受理審議機制，校長在校園衝突中扮演的「教育領導」與「專業仲裁」角色，便會轉向「行政庶務」，實質權力的調整確實產生行政缺口，變相逸脫校長在校園治理上的應承擔責任，置校長於認為是巨嬰之質疑中。

五、 關於「司法化」與「名譽回復」：配套先行而非事後補償

教育部宣稱修法正是希望避免所有事件動輒進入調查或訴訟程序。全教總認為自解聘辦法制定以來，爭議一直是全外聘類司法偵查的調查制度，嚴重傷害教師尊嚴，此次修法卻完全未處理調查制度。引進輔佐人，原本就是行政程序法規定可採取模式，修法也只是在辦法中加以強調渠等之可行性與正當性。對於基層教師而言，光是應付調查程序的行政內耗，就已造成教學品質受損。補償機制不應只是「研議」，許多教師在被調查期間身心俱疲，甚至遭停聘後才證明清白，名譽受損已不可逆。教育部應在新法實施的同時同步公告明確的「冤案補償機制」與「教師支持方案」，而非事後才補程序漏洞。

