不滿校事會議新制 教團籲廢除

不滿解聘新制上路，全教總及各地教師工會13日前往教育部前抗議，痛批修法縱容濫訴、摧毀校園信任。（范揚光攝）

教育部12日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，全教總批評，修法後將校園治理推向「法律割喉戰」，13日與各地教育工會代表赴教育部前抗議，呼籲廢除校事會議。家長團體肯定匿名檢舉不受理、聚焦重大案；學生團體則擔憂，刪除匿名檢舉，校園事件恐被蓋牌。

攸關校事會議的教師解聘不續聘辦法修正案，此次修正檢舉受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，校長不參與表決，同時刪除匿名檢舉規定。

全教總質疑，校長作為學校治理的首長，本應承擔校園事件的緩衝與裁量職責。新制將校長置於「有主持權、無表決權」的尷尬地位，形同架空行政首長。

全教總理事長侯俊良表示，「投訴武器化」已成為基層教師面臨的系統性風險，當校園行政被導向辦案化程序，教師將被迫採取防禦性教學，導致教育現場輔導功能與師生信任關係崩解，形成制度性亂象，呼籲教育部廢除校事會議調查制度，還給老師專業教學、彼此信任的友善空間。

國教行動聯盟及全國家長團體聯盟昨共同發表聲明，肯定修法納入匿名不受理、校事會議聚焦重大案及主管機關事後監督，並呼籲教育部在即將發布的工作手冊中，納入受理分流檢核表與觀察指標。

學生團體EdYouth教育協會認為，理解教育部試圖回應校園事件處理制度在實務運作所面臨的困境，此次修法雖試圖解決校園事件處理「小案大辦」的問題，但對全面刪除匿名檢舉感到擔憂。

EdYouth表示，校園普遍存在權勢不對等的情況下，修法應充分考量校園師生關係的特殊性，如果未能同步建立足以讓學生信任的保密與外部處理機制，刪除匿名檢舉恐將使校園事件被看不見，而非真正被解決。