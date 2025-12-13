不滿桃客司機打學生 62歲男攻擊其他駕駛這下慘了

不滿桃客司機打學生，62歲男為學生出口氣恐嚇司機遭檢方起訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕62歲張姓男子，因不滿桃園客運劉姓司機於10月22日在桃園市區當街毆打高中學生致其口鼻流血，雖然事發後桃客將劉姓司機開除，但張男看到桃客朱姓司機將公車停在龜山萬壽路上、下乘客時，竟持螺絲起子作勢要攻擊朱姓駕駛，還說要幫學生出口氣；檢方偵結以恐嚇罪嫌起訴，並申請簡易判決。

檢警調查指出，張姓男子於11月1日下午5點40分左右，發現桃客公車停在龜山萬壽路上、下乘客時，竟然拿起螺絲起子走上車，還作勢要攻擊朱姓駕駛，並向朱恫稱「要為XX高中學生出一口氣」等語，警方據報到場，當場逮捕張男。

張姓男子於偵訊時坦承不諱，檢方根據公車監視錄影畫面等相關證據，認為被告自白與事實相符。

另張姓男子僅作勢攻擊朱姓駕駛，並未恐嚇乘客非恐嚇公眾罪，故僅以恐嚇危害安全罪起訴，依刑事訴訟法聲請逕以簡易判決處刑。

