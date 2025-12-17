不滿歐盟開徵數位稅 川普列「歐洲企業名單」揚言制裁

美國總統川普抨擊歐盟監管美國科技公司的舉動。(AP)

美國與歐盟的貿易緊張局勢再度升溫，針對歐盟近期對美國科技公司徵收數位服務稅，美國貿易代表署（USTR）點名埃森哲（Accenture）、西門子（Siemens）和Spotify等知名歐洲企業，揚言對歐盟採取反制措施，並稱這些公司可能會是美國實施新限制或收費的目標。對此，歐盟回應，將繼續「無差別」地執行其科技法規。

綜合美媒報導，美國貿易代表署（USTR）透過社群媒體發文，嚴厲批評歐盟及部分成員國針對美國服務供應商發起持續性的「歧視與騷擾訴訟、稅收、罰款及指令」。美方警告，若歐盟持續推動這些被視為削弱美國公司競爭力的措施，「華府將別無選擇，只能開始動用一切可用工具來反制這些不合理的措施」。

美國貿易代表署（USTR）點名批評多家歐洲企業，包含DHL集團、思愛普（SAP）、亞瑪迪斯（Amadeus IT Group）、凱捷（Capgemini）、陽獅集團（Publicis Groupe）及Mistral AI，並稱這些公司多年來一直享有不受限制地進入美國市場的權利，若有必要採取回應措施，美國法律將允許對外國服務徵收費用或實施限制。

面對美方威脅，歐盟執委會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）回應，「正如我們多次重申，我們的規則平等且公平地適用於所有在歐盟營運的公司」，他強調，歐盟將繼續公平執法，不存在歧視問題。

美國官員指責歐盟無視與美國達成的貿易協議條款，特別是歐盟「解決不合理數位貿易壁壘」的承諾，而美國總統川普也批評數位稅是損害美國企業利益的非關稅貿易壁壘，並威脅要以鉅額關稅反制。今年9月，在歐盟對Google開出34.7億美元（約1,090億台幣）的反壟斷罰單後，川普便曾威脅祭出報復性關稅。另外，針對歐盟對馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X處以1.4億美元（約44億台幣）罰款，川普也批評此舉「惡劣」，並警告「歐洲必須非常小心」。





