不滿歐盟開罰美企 美國揚言採取反制措施

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普政府今天警告，為因應歐洲對美國企業採取的「歧視性」行動，美國可能會對歐洲的服務供應商徵收費用或實施限制。

美國貿易代表署（USTR）在社群平台X上發文，指控歐洲聯盟（EU）及其部分成員國「對美國服務供應商採取歧視性且騷擾性訴訟、稅收、罰款和指令」，同時主張埃森哲（Accenture）、DHL、西門子（Siemens）、Spotify等歐盟公司在美國「自由營運」。

廣告 廣告

美國貿易代表署寫道：「如果歐盟及歐盟成員國堅持繼續透過歧視性手段限制、約束並阻礙美國服務供應商的競爭力，美國將別無選擇，只能開始使用所有可用工具來反制這些不合理的措施。」

貿易代表署補充說，美國法律允許對外國服務「徵收費用或實施限制，以及採取其他行動」，並點名其他歐盟服務供應商，如Amadeus、凱捷（Capgemini）、Mistral、陽獅集團（Publicis）和思愛普（SAP）。

路透社報導，美國發出威脅之際，歐洲正加緊對大型科技公司進行整頓。

監管機構本月稍早對美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）的社群媒體平台X處以1.2億歐元（約新台幣45億元）的罰款，幾個月前也才剛對谷歌（Google）開出高達29.5億歐元（約新台幣1093億元）的意外高額罰單。

美國政府已將矛頭對準歐盟的數位立法，將削減美國鋼鐵進口關稅與放寬歐盟數位規則掛鉤，並下令外交官員對這些法律展開遊說攻勢。

歐盟執委會駁斥了美國貿易代表署的指控，稱其規則「平等且公平地適用於所有在歐盟營運的公司」。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）透過聲明表示，歐盟的法規旨在確保「一個安全、公平且競爭環境平等的歐盟，以符合我們公民的期望」，並強調執法是「不帶歧視地」進行。

芮尼耶補充表示，歐盟正在「履行歐盟-美國聯合聲明中的承諾」，並持續就貿易問題與華府保持交涉。（編譯：李佩珊）1141217