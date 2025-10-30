不滿正國會挺林岱樺 溫朗東：退出派系、退出選舉

時事評論員溫朗東。資料照。呂志明攝



外交部長、民進黨派系「正國會」掌門人林佳龍昨天在臉書發文，表態支持同派系立委林岱樺參選高雄市長，更表示林岱樺「有為有守、不貪不取」，引發黨內砲轟。同派系的時事評論員溫朗東今（10/30）晚在社群平台發文，表示實在無法支持林岱樺，「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」

2026民進黨內高雄市長初選競爭激烈，林岱樺雖涉及詐領助理費被起訴，但仍不放棄參選，並在本週六舉辦造勢大會，林佳龍昨天也在臉書轉發活動資訊，並表示林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，引發黨內砲轟。

面對批評，林岱樺今天表示自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣力量也不容許一再地被切割。她強調，自己會在週六造勢大會上公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

不過黨內怒火並未因此消失，預計明年參選北市議員的溫朗東今晚在社群平台「Threads」發文，表示自己從新北八里的租屋處搬到台北大直，再把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了，但昨晚發生了「林岱樺事件」，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。

「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」溫朗東說，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他都可以尊重林捍衛自己的清白與信仰，但無法為對方背書。

溫朗東表示，林岱樺可以自己努力，他不批評，但他無法力挺，更沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。他說，因為自己並非公職，正國會並沒有要求表態，這是對他的體恤，他很感謝，但一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，就勢必要表態支持林岱樺，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」

溫朗東強調，自己是高雄人，是高雄支持他，他才能走到今天，同時他感謝這段時間給予支持的朋友，「很抱歉，讓你們失望了。請原諒我的任性。」

溫朗東說，自己大病一場之後，控制病情的方法，是做自己、講真話，「我會繼續在適合的位置上，為台灣加油。」

