不滿母受益人填姊妹！弟持利器攻擊 6旬姊姊不治

新北市 / 綜合報導

新北市三重區傳出人倫悲劇！今(6)日下午三點多，三姊弟正在討論財產問題，陳姓男子因為不滿自己長期照顧的母親，把存放在銀行的一千萬信託，受益人只填寫姊妹的名字，一氣之下竟拿利器砍傷姊妹，連勸架的妻子都被波及，三人緊急送醫，姊姊搶救不治，警方則是當場依現行犯將陳姓嫌犯帶回調查。

救護車十萬火急趕到現場，因為他們獲報，這裡傳出家庭糾紛三人遭砍，衝突就發生在新北市三重區，這棟大樓門口拉起封鎖線，地面上還留下斑斑血跡，目擊的鄰居餘悸猶存，目擊者說：「這裡3、4個地主，(陳嫌)他們抽兩戶，姐妹她們一個在美國，一個在台灣，我也不太清楚，不知道是為了財產嗎，不然這個孩子還好欸。」

廣告 廣告

原來是家產問題引發糾紛，新北市三重區三和路一段這處社區，下午3點多警方獲報趕到現場，陳姓嫌犯跟妻子與年邁的媽媽同住，平時多由夫妻倆照顧，而遭砍傷的姊妹則住在隔壁戶，三人討論房產問題，嫌犯不滿媽媽把存放在銀行的信託基金，受益人只填姊妹的名字獨漏自己，竟回家拿利器攻擊姊姊胸口以及妹妹大腿，陳姓嫌犯妻子勸架也受傷，三人送醫搶救但姊姊傷重不治，陳姓嫌犯當場被依現行犯逮捕。

新北警三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「本案為家庭成員爭吵糾紛，犯嫌疑似因為財務問題，與姊妹發生爭執，激烈爭吵後情緒激動，持主廚刀攻擊，造成姐姐胸部刀傷送醫不治。」

陳姓嫌犯被帶回，衣服上還留有血跡，情緒仍然不太穩定，全案將依傷害以及殺人罪，移送新北地檢偵辦，只是討論財產引發人倫悲劇，要讓年邁老母親怎麼面對。

原始連結







更多華視新聞報導

「粉紅超跑」到新北！ 白沙屯媽祖現身土城板橋贊境

新北大道連環撞！ 肇事駕駛疑涉毒駕 車上搜出K他命

「粉紅超跑」在新北！ 信眾夜不眠迎白沙屯媽祖參拜

