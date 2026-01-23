不滿母親管教！桃園高職男「持刀猛刺20刀」弒母 外祖父母提告追回愛女遺產

桃園市八德區陳姓高職生因不滿母親管教持刀弒母，刑事判處19年10個月，民事判決認定其喪失繼承權。（圖／報系資料照）

桃園市八德區一名18歲陳姓高職生去年6月畢業前夕，因不滿母親管教沒收手機，竟持水果刀刺殺母親超過20刀致死。經桃園地方法院審理後，一、二審均依殺害直系血親尊親屬罪，判處19年10個月；民事部分，法院認定陳男喪失繼承權，其母親遺產改由外祖父母繼承。

根據檢警調查，陳男來自單親家庭，與母親同住桃園市八德區，2024年6月1日上午11時10分，陳男因不滿母親管教，先到廚房拿水果刀，再走進母親房間，朝熟睡中的母親猛刺20多刀，刀刀刺中致命要害。陳男行兇後，於11時30分撥打119報案，警消到場急救並送醫，但陳母仍在當天下午宣告不治。

據了解，陳男患有自閉、過動症等疾病，需要定期服藥、回診觀察，之後又被診斷出有反社會人格與情緒控管障礙。案發前，陳母原本還要參加兒子的畢業典禮，卻在畢業前2天遭到殺害，留下無法挽回的悲劇。

桃園地方法院審理時，陳男坦承因升學、生活問題想和母親溝通被拒絕後，認為母親不支持其人生選擇，一時情緒失控持刀殺害母親。今年6月，桃園地院認為陳男多次攻擊要害部位致死，弒母手段激烈，一審判處19年10月。經上訴，高院二審駁回，維持原判，全案仍可上訴。

民事部分，陳母留下約167萬元現金與多張股票遺產，依法陳男為第一順位繼承人，不過陳男的外祖父母向法院聲請確認陳男繼承權不存在。桃園地院民事庭審理後認定，陳男故意殺害被繼承人事實明確，符合民法喪失繼承權要件，判准外祖父母請求，遺產由外祖父母繼承。

