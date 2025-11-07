不滿母「千萬信託」沒他名字！6旬翁刺死胞姊 懊悔：不是故意要殺她

陳男爆發與胞姊妹發生爭執，竟衝入廚房持刀攻擊，造成1死2傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三重區昨(6)日下午驚傳家庭悲劇，一名男子疑因不滿自己未列入母親千萬信託的受益人之一，竟一氣之下持刀攻擊姊妹，導致胞姊中刀身亡，胞妹則全身多處刀傷。男子遭警方上銬帶回，懊悔稱「不是故意要殺她」。

新北市三重區三合路一段某社區，昨日下午2時39分許，一名60歲陳姓男子疑因不滿胞姊與胞妹將高齡母親的千萬元存款辦理信託，卻未將他列入受益人，雙方為此發生激烈口角，陳男一氣之下持刀攻擊姊妹。

警方指出，陳男長年與母親、妻子同住於三重，同層樓另有居住的胞妹，旅居美國多年的胞姊約兩個月前返台，暫住胞妹家中。據了解，陳男胞姊近日擅自將母親名下約1千萬元存款辦理信託，受益人僅有她與胞妹，並未納入長年照顧母親的弟弟。陳男得知後相當不滿，昨天下午前往理論時雙方爆發爭執，胞妹在旁插話使氣氛更為緊繃，陳男竟突情緒失控，衝入廚房持主廚刀攻擊。61歲胞姊胸口中刀倒地，55歲胞妹手腳多處受傷，梅姓妻子試圖奪刀時也被劃傷。

警消獲報趕抵現場，將3名傷者緊急送醫，胞姊經搶救仍於下午4時許宣告不治，胞妹與梅妻皆無生命危險。警方則當場逮捕情緒崩潰的陳男，帶回偵訊。陳男到案後神情落寞，後悔稱「不是故意要殺她」只是一時太生氣、衝動。全案訊後依殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

