不滿毒品暴力犯罪猖獗 墨西哥千人上街抗議

墨西哥首都墨西哥市15日有數千人走上街頭，抗議國家暴力犯罪猖獗、有罪不罰，幾乎是毒梟治國的情況。

11月1日烏魯潘市大力反毒的市長曼索遇刺身亡，是民怨引爆點之一。

學生示威者拉米瑞茲表示，「這是我們經歷過最腐敗的政府之一，一個受毒品勢力操控的政府，它不保護人民，而是去保護貪腐者與黑道。」

退休社會學家蒙鐵爾指出，「我們會戰鬥到最後，我們不能讓墨西哥變得像委內瑞拉或古巴一樣，成為獨裁政權，墨西哥人受夠了。」

廣告 廣告

這場抗爭是年輕Z世代從網路號召，但現場響應的示威者年齡層相當多元，也得到反對黨支持，原本和平的示威，因為一群人用石塊、棍棒鐵鍊攻擊警方而變調，最終造成120人受傷，其中約一百人是警察，另有20人因搶劫與攻擊等罪名被捕。

墨西哥總統薛恩鮑姆上任一年以來，民調滿意度維持在高點，但近期多起重大事件讓治安政策備受抨擊，她在抗議登場前，質疑動員過程不自然，有境外假訊息推動，是右翼政敵花錢買來的反政府運動，16日也嚴厲譴責暴力行為。

菲律賓首都馬尼拉爆發近年來最大規模的反貪示威，大約65萬民眾16日上街頭，要求徹查防洪工程的貪腐醜聞。

示威者梅魯說道，「政府的資金不但沒有流向窮人和有需要的人，最終還流入貪婪者和富人口袋。」

菲律賓是最容易遭受颱風侵襲的國家之一，不久兩個颱風肆虐才造成250人罹難，總統小馬可仕8月公布的防洪工程稽核報告，卻顯示過去3年投入折合台幣2800多億的建設，其中數千項工程品質低劣，甚至根本不存在，獨立調查委員會成立超過百日，查出許多國會議員與官員都涉案收回扣，卻仍按兵不動，引發民怨大反彈；總統小馬可仕承諾將在耶誕節前有所行動。