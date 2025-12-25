不滿民眾黨提名進度緩慢 陳諭韋退黨轉無黨籍拚台中市議員

有意參選台中市北屯區市議員的陳諭韋證實，已向民眾黨遞交退黨聲明，未來將以無黨籍身分投入2026年選戰。（圖／翻攝自陳諭韋臉書）

有意角逐民眾黨提名、參選台中市北屯區市議員的陳諭韋今（25）日證實，已正式辦理退黨並遞交聲明書，未來將以無黨籍身分投入2026年選戰。

民眾黨今年11月曾接連傳出退黨消息，包括黨發言人李有宜及創黨元老朱蕙蓉相繼宣布退黨，引發政壇關注。媒體分析，李有宜退黨可能與民眾黨主席黃國昌在三重、蘆洲地區的人事與選舉布局有關，涉及地方主任周曉芸傳出有意參選市議員；不過，李有宜隨後澄清，退黨主因是博士班學業壓力，並表示未來不排除任何可能性。

時隔一個月，民眾黨再度傳出退黨消息。陳諭韋表示，黨內提名作業進度緩慢，已影響選戰準備，因此決定退黨並改以無黨籍身分參選。

她指出，已於12月23日親自向民眾黨台中市黨部遞交退黨聲明書，並強調參選並非出於黨內派系安排或政治算計，而是希望以更具實質影響力的方式，為北屯區帶來改變。

