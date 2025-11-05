不滿民視降薪欲請辭《大集合》！胡瓜有望回歸過年節目 內幕曝光

胡瓜。（資料照片）

66歲胡瓜主持民視《綜藝大集合》24年，日前不滿民視降薪，憤而向電視台寄出存證信函，提前預告不續約，等同他2026年1月底合約到期，《綜藝大集合》就可能走入歷史，也不再主持民視過年節目。但今（5日）傳出胡瓜將回民視錄製過年特別節目，看似雙方關係出現一絲曙光。

據悉，胡瓜主持《綜藝大集合》一小時25萬、每集50萬，每月至少錄4集，200萬薪水入袋。但電視台考量大環境不佳，要求胡瓜降價主持，讓胡瓜不滿高層非但不理解團隊的辛苦，還反過來求減薪。

關於胡瓜可能回民視主持過年特別節目，民視副總許念台今（5日）表示，「之後的合約走向改由製作單位與胡瓜簽約，下周會由《大集合》的製作單位大藝娛樂董事長莊淑瑾和胡瓜談判，雙方會做交換條件，就看莊淑瑾怎麼談。對於胡瓜的續留，許念台樂觀看待，也提到胡瓜除夕還是會在民視有運動會的特別單元錄影」，胡瓜方面則未做出回應。

