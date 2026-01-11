不滿沒被黨內提名？新竹里長蔡志堅「退出民眾黨」 黃國昌怒：報導亂寫

記者詹宜庭／台北報導

新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅日前宣布以無黨籍參選竹市香山區市議員選舉，並遞交退黨申請，有報導指蔡是因不滿參選香山區市議員未獲黨內提名才這樣做。對此，民眾黨主席黃國昌今（11日）受訪怒喊「亂寫」，更強調，前黨主席柯文哲是好人，過去他對這種事不會多說什麼，「但我黃國昌現在是民眾黨主席，不容許用這種子虛烏有、不實事情，配合特定媒體攻擊民眾黨，我絕對不接受！」

針對蔡志堅日前宣布以無黨籍參選竹市香山區市議員選舉，並申請退出民眾黨，根據《自由時報》報導指，蔡志堅因未獲黨內提名參選香山區市議員，憤而決定離開民眾黨，並以無黨籍參選市議員，將與獲民眾黨提名參選香山區市議員的葉國文，形成黨內互打局面，也投下黨內角力與卡位的震撼彈。

黃國昌今下午舉辦新北市後援會成立大會，會前受訪時《鏡新聞》記者問及此事，黃國昌反問記者「你說誰這樣講？」記者說「蔡志堅里長」，黃國昌問「他公開這樣說嗎？」記者回「報導上寫的」，黃國昌再問「哪家報導這樣寫？」記者澄清「不是我們家的」，黃國昌怒喊「亂寫」。

黃國昌表示，他到新竹開會時，曾與蔡志堅面對面談過，當時蔡志堅表態自己想參選的意願，但不想參加黨內初選，要用無黨籍選，「我也只能尊重」。民眾黨黨內選舉機制公開公平，提名有消息資格要求，有沒有犯罪過、有沒有酒駕過，若都沒犯錯，地方評鑑根本不會有問題，總不可能有酒駕、有家暴、有槍砲前科的人還讓他登記參加初選，這不就鬧大笑話了嗎？當然要進行初步過濾，沒有問題的才能進入下個階段。

黃國昌指出，下個階段沒有幹部評分，也沒有黨員投票，就是百分之百全民調，請問還有比這個更公平的方式嗎？有些黨內同志不想參加初選，想要用無黨籍參選，「站在我的角度，我從來不口出惡言，尊重他們，但我也要請他們適可而止，不要為了自己利益，莫名其妙傷害民眾黨。」

黃國昌也強調，前黨主席柯文哲是好人，過去他對這種事不會多說什麼，「但我黃國昌現在是民眾黨主席，不容許用這種子虛烏有、不實事情，配合特定媒體攻擊民眾黨，我絕對不接受。請媒體說清楚講明白，是哪裡不公平，用全民調還不公平嗎？那是不是按照他們想法，黨應該承諾保送、徵招才公平？」

