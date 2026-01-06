不滿法官駁回柯文哲抗告 小草男恐嚇「7天後再回家」下場慘了！

新北一名支持柯文哲的男子不滿法官駁回其抗告，竟發文恐嚇，遭暴案起訴，判決出爐了。（本刊資料照）

台灣民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容獎案及政治獻金案，2024年9月起遭台北地檢署收押偵辦，2025年9月才獲得以7,000萬元交保、暫時重獲自由。柯文哲去年8月在交保前曾向法院針對延押提出抗告，但遭高等法院法官駁回，未料竟有一名支持柯文哲的許姓男子上網發表恐嚇言論，放話要讓法官「7天後再回家」。法官報案後警方循線將許男逮捕，新北地院近日判決出爐。

小草為何恐嚇法官？

柯文哲被控貪污圖利、侵占政治獻金，遭台北地檢署起訴，去年8月他不服北院在審理中持續延押，提起抗告，高等法院法官遲中慧中籤審理，隨後駁回其抗告。北院後逾9月裁准柯以7,000萬元交保，北檢提出抗告，由遲中慧合議庭法官中籤審理，隔日撤銷交保、發回更審，但北院更審後仍維持7,000萬元交保，檢方放棄抗告，柯文哲終於得以重獲自由。

廣告 廣告

新北一名許姓男子去年9月在社群平台Threads發文，直接指名道姓「讓遲中慧7天後再回家」，並附上3個刀的圖案，並附上圖片指出，高院分案抽中的審判長及去年8月駁回柯延押抗告的審判長都是遲中慧。

法官安全受危害 檢方認超越正當言論範疇起訴

遲中慧看到該留言，認為生命、身體安全受到威脅危害，由高院政風室報警，警方循線追查，查獲許男到案，許男也坦承犯罪。新北地檢署認為許男僅因個人政治立場，就在網路發表具暴力意涵的恐嚇言詞，已逾越正當言論範疇，削弱社會對司法獨立與法治秩序的信賴，更對司法人員安全造成實質侵害，因此依恐嚇維安罪起訴，聲請簡易判決。

新北地院審理認為民主的可貴在於每個人在公共事務上都能發表自己想法或意見，但自由並非毫無限制，行使個人自由應以避免他人權益遭受侵害為界限，許男與遲中慧法官素昧平生，卻在社群平台公開發文恐嚇，客觀足以使人心生畏懼、已逾越法律規範界線，且極可能引起仿效，對社會秩序造成嚴重不良影響。

審酌許男認罪、犯後態度尚可及犯罪情節，其有大學畢業的智識程度及小康家庭的經濟狀況，新北地院一審判他4月徒刑，得易科罰金每天1千元，可上訴。

更多鏡週刊報導

「我還是委內瑞拉總統！」 馬杜洛紐約出庭拒認罪：我是被綁架的

柯文哲希望留在立法院？黃國昌曝今簽辭職書 傳她「情況特殊」可能留任

少女速食店打工疑遭性侵後輕生 加害前主管驚傳失聯！委任律師都找不到人