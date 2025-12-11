不滿法庭直播淪紀錄片 柯文哲批「司法院帶頭違法」：遲到的正義不是正義

​​民眾黨前主席柯文哲涉京華城案仍在審理中，北院（台北地方法院）今（11）日起進入最後辯論階段、預計連續10天開庭，不過柯文哲聲請法庭直播卻未獲准；柯文哲臉書強調「遲到的正義不是正義」，譴責司法院有帶頭違法之虞的同時，喊話將持續爭取清白與程序正義。

柯文哲臉書發文透露，今日開庭花了很長時間討論法庭直播的細節，並對於審判長稱「依照司法院的子法，設計上就是事後播放」表達反對立場；柯文哲臉書指出，立法文字既是「法庭直播」，當然就是要求「同步播放」，怎麼會變成事後撥放的法庭紀錄片。

「司法院在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意」，柯文哲臉書表示，不僅子法悖離母法，做了反向定義，甚至連可以錄影播放的範圍都嚴重被限縮，讓他（柯文哲）在遭到檢媒集體霸凌羞辱、未審先判超過一年後的今天，再度被剝奪向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利。

柯文哲臉書強調，司法院不該利用訂定執行辦法的空間，濫行解釋、甚至逾越母法的要求限縮直播範圍，應該要遵循法院組織法的法條所寫明的「言詞辯論」。最後柯文哲臉書也在質疑「司法院帶頭違法」的同時，喊話將持續爭取清白與程序正義。

