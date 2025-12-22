不滿法院裁定柯交保 男6度威脅「火攻雙北」遭起訴

台北市 / 綜合報導

新北市一名王姓男子日前六度寄發恐嚇信到總統府信箱，威脅要以燃燒彈攻擊雙北市政府與新北地方法院，9月18日警方持搜索票上門抓人，赫然發現他已經正在「準備製造爆裂物」，據了解他因為不滿台北地方法院，裁定以7000萬元讓前民眾黨主席柯文哲交保，再加上母親遇上假投資遭騙上百萬，才會犯案，日前檢方宣布偵查終結，依恐嚇公眾罪將他起訴。

警按門鈴，三名員警來到民宅門口，按下門鈴在外頭等待回應，但仔細看員警的手機畫面，竟然是張搜索票，警開手電筒男應門，見屋內民眾遲遲沒有反應，員警還一度打開手電筒想要探一探屋內的情況，這時原本緊閉大門突然有動靜，警進入住家，員警VS.王姓嫌犯說：「(你最近如何)，還可以啦，還可以，(我可以進去跟你聊天嗎)。」

裸上身的男子終於來開門，一見搜索票不敢輕舉妄動，趕緊將把員警通通請到客廳，原來他涉嫌恐嚇要到雙北放置爆裂物，前民眾黨主席柯文哲，9月以7000萬交保重獲自由，王姓嫌犯疑似不滿地方法院裁定，揚言要自製定時燃燒彈到地方法院縱火。

而這其實不是他第一次出言恐嚇，檢警調查王姓嫌犯在2月26日，就曾寄信到總統府信箱提及計時炸彈的做法，又在7月到9月持續威脅公共安全，先表示自己在殺人之前就會先砸法院，又陸續寫下9月19日要帶工業酒精到法院，在提及燃燒的市府與法院等等字眼，甚至下了最後通牒說要請市府跟法院喝雞尾酒，短短2個月就6度發信恐嚇。

新北市警三峽分局鶯歌分駐所所長徐秉宏說：「警方隨即成立專案小組，前往住處查獲自製計時器及工業酒精，並當場逮捕。」王姓嫌犯除了想表達對政局及時事的不滿，也提到媽媽辛苦擺攤賺錢，卻被假投資詐騙上百萬，類似案件層出不窮讓他心生不滿，據了解燃燒彈當時已經製作當中，所幸警方在他預告日前一天，將他逮捕歸案才沒釀成悲劇。

