不滿火警沒警報！恆春鎮代主席衝撞核三廠大門 遭判刑6月

恆春鎮民代表會主席趙記明，於今年3月6日中午12時許，開車衝撞廠區鐵捲門，造成毀損，並與警員發生激烈言語衝突，屏東地方法院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處趙記明有期徒刑6個月，得易科罰金新台幣1000元。對此，趙記明表示尊重司法判決。

恆春鎮民代表會主席趙記明，於今年3月6日中午12時許，開車衝撞核三廠廠區鐵捲門，造成毀損，屏東地院判決出爐。（圖／資料照片）

核三廠於今年3月6日上午11時許發生火警，屏東縣消防局出動12車21人前往現場。但廠方在事故發生時，未向地方發出警報，引發趙記明強烈不滿。當日中午12時04分，趙記明駕車前往核三廠，要求進入廠內查看事故現場狀況。

核三廠簡姓公關經理以須依規定申請為由，婉拒趙記明進入，未料趙記明聽後情緒激動，當場以「你如果不讓我進去的話，我絕對撞」威脅。儘管現場駐守的保二總隊陳姓警員多次勸阻，趙記明仍於12時07分駕車衝撞廠區鐵捲門，造成毀損，並與警員發生激烈言語衝突，甚至要求警方放下槍枝。

事件發生後，趙記明於隔日三度向社會大眾鞠躬道歉，表示「對於撞核三廠大門的事件，請大家不要模仿，這是錯誤的示範，請大家見諒」。屏東地檢署偵結後，認為趙記明身為國家民意代表，應熟知國家關鍵基礎設施及核三廠駐守員警相關業務執掌，卻未在合乎法律前提下表達意見，且犯罪行為引發輿論譁然，對社會造成極大影響，建請法院從重量處有期徒刑8月以上刑度。

對於司法判決出爐，趙記明表示，當初如此激動，是因核三廠資訊不透明，不只1次火警，卻從未通報在地居民。他強調，火警發生在管制區內，若不是在管制區發生，他也不會這麼衝動，不過他也說尊重司法判決，並坦承自己做了很不好的示範，不會再提出上訴。

