不滿炸街爆衝突 男遭「球棒隊」圍毆滿地血！

記者葉信葳、林意芸／台中報導

今（17）日凌晨台中西屯區爆發一起群毆衝突，一名男子因不滿路上車輛不斷炸街與對方起了爭執，結果竟遭6名男子持球棒圍毆，頭破血流送醫。事後警方追緝到了涉案人，並陸續帶回偵訊。

一名男子不滿路上車輛炸街與對方起爭執，竟遭6名男子持球棒圍毆。

畫面上可以看到一名身穿灰衣的男子被一群人團團包圍，拳打腳踢毫不留情，男子雖然試圖反擊但人數差距懸殊，完全毫無還手之力。

被害男子拿滅火器對炸街車輛進行噴灑。

事發在17日凌晨2點多，台中西屯路二段一名40多歲的男子因為不滿多台車在路上炸街，與其中一輛車發生爭執，氣得拿出滅火器朝車子噴灑，沒想到對方大怒，竟拿球棒衝下車猛K男子，其他同夥見狀也紛紛下車加入攻擊，男子一度逃回車內還是被硬拖下來繼續毆打，附近民眾聽到激烈聲響嚇得立刻報警。

廣告 廣告

目擊民眾說明當時情況。

目擊民眾：「我是先聽到警車的聲音，然後出來看的時候人就是已經倒在地上了，我看到是滿手鮮血這樣。」

目擊民眾：「兩、三台車在炸街，然後那個人就停車下來，他就說你們一定要那麼大聲嗎？不能小聲一點嗎？然後他好像有開車撞他，然後他在繞過來的時候他就拿棒球棍出來打他這樣。」

被害男子頭破血流但意識清醒，緊急送醫治療。

警方到場時現場只剩滿身是血的被害人，男子頭破血流、雙手雙腳都是鮮血但意識清醒，緊急送醫治療，警方事後也展開追緝，已經在附近將涉案人逐一帶回派出所，至於衝突細節與責任歸屬仍在進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

羅東夜市驚魂！女僅穿內褲持菜刀跪地爬行 警開槍制伏送醫

驚悚撞擊瞬間曝！彰化男慶生後「闖紅燈過馬路」遭轎車擊落 住加護搶命

美國阿嬤上班前喝酒後開車…家門前撞死等校車的5歲愛孫

剛被嘉義地院裁定羈押…癌症第四期末期槍砲犯凌晨突倒地身亡

