不滿烏俄、歐洲「光說不練」 川普：有望停火才派人出席會談

烏俄終戰出現進展，傳出烏克蘭跟歐洲共同修訂的最新版本「20點和平計畫」，烏克蘭對領土問題做出了調整，似乎有意割地求和，不過美國總統川普（Donald Trump）耐心已經耗盡，表示要確定能有實質進展才會派人參與討論，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則再度警告歐洲必須拿出作為，否則會成為俄羅斯下一個目標。

烏俄終戰現曙光？傳修訂新版「20點和平計畫」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）11日指出，烏克蘭跟歐洲已經重新擬定一份「20點和平計畫」，其中對僵持不下的領土問題，以及札波羅熱核電廠控制權做出了調整，將在週末召開會議討論，似乎暗示烏國有意讓步割地求和。不過川普耐心幾乎用盡，認為交戰雙方以及歐洲光說不練，除非確定有望達成停火，否則不會派人赴歐參加會議。

美提烏俄緩衝區 澤倫斯基：領土問題願交由公投

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，願意以公投方式，讓人民決定是否願意放棄領土，不過也批評美國規劃在頓內茨克設立「自由經濟區」作為兩軍緩衝，卻只要求烏軍撤離，俄軍可留在原地，不公平也不合理，認為想要讓選舉成真，必須先有安全保障。

此外，就怕割地求和養大俄國胃口，北約秘書長呂特再度發出警告，各國必須採取實際行動，增加國防支出，避免歐洲再度陷入大規模戰火。

