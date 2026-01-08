不滿焚化廠回饋金遭凍結 宜蘭五結鄉揚言拒收垃圾

（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣五結鄉地方人士，不滿利澤垃圾焚化廠新台幣4300萬元回饋金遭凍結，今天到廠拉起布條抗議，揚言除五結鄉外，其他鄉鎮巿所有垃圾車一律暫緩進垃圾焚化廠，直到回饋金解凍。

位於五結鄉成興村的利澤垃圾焚化廠，依「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」，目前回饋金分配比例為五結鄉公所占30%、成興村占40%，相鄰村里包括五結鄉利澤村、季新村，與蘇澳鎮龍德里、頂寮里各占7.5%。

有議員希望擴大回饋金適用範圍，去年12月間雖通過4300萬元回饋金預算，但附帶決議等到補助地區回饋金比例調整修正案，提送議會並完成三讀修正通過後，才能動支4300萬元。

五結鄉民代表會主席林證梧、五結鄉村長聯誼會會長林何良等人今天到利澤垃圾焚化廠拉起「不撥回饋金，垃圾不准進」布條抗議，五結鄉長沈德茂及多名議員也到場聲援。

林何良說，雖然五結鄉親對利澤垃圾焚化廠造成空氣污染，且影響健康有所不滿，但仍以大局為重，隱忍不發。回饋金既己凍結暫緩撥付，五結鄉親為維護應有權利，將不惜強力抗爭，要求即日起，除五結鄉外，其他鄉鎮巿所有垃圾車一律暫緩進垃圾焚化廠，直到回饋金解凍。

宜蘭縣環保局長許嘉琦表示，縣府努力把回饋金的餅做大，經試算回饋金可以增至5800萬元，目前規劃現有補助的村里將不受影響，且金額會增加，占比80%，並擴大補助蘇澳鎮、冬山鄉及羅東鎮的新群里，共增加20個村里占比20%，第1季回饋金預計4月撥付，在此之前，原則上先請公所內部調控支應，縣府會努力取得共識後，盼能盡快完成送審程序。（編輯：張銘坤）1150108