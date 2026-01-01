不滿物價聲浪升溫 川普宣布延後一年調升家具關稅

美國總統川普宣布延後調升家具關稅一年。(AP)

美國總統川普為解決木製品進口的「對等貿易」及國安問題，於2025年的最後一天宣布延後針對軟墊家具、櫥櫃和梳妝台的關稅調漲，放緩加徵關稅的步調。

在民眾對物價水準的不滿情緒持續升溫之際，美國總統川普援引《1962年貿易擴展法》第232條款，原本計畫在2026年初將部分家具與櫥櫃關稅從現行的25%提高至更高稅率，但經過與貿易夥伴的持續協商後，將時間上調至2027年1月1日，以便進一步談判與安排。

目前進口軟墊家具、廚房櫥櫃及盥洗櫃的25%關稅皆維持不變，原先規畫的未來提高措施將延後。白宮指出，這項決定是為了支持美國林業與木製品產業、增強供應鏈韌性，並在持續與其他國家就貿易互惠，以及國家安全問題上進行建設性談判。

在此前，美國政府曾於2025年9月宣布對進口木材及相關家具加徵新關稅措施，包含對木材與原木課徵10%關稅，對廚房櫥櫃、浴室盥洗櫃及特定軟墊家具課徵25%關稅，且規畫在2026年進一步提高部分稅率。此類新關稅原本預計在2026年初生效，將可能推升家居用品與建材成本，不過，市場也擔憂會引導部分消費者與企業提早備貨。





