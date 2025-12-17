不滿物流車違停! 騎士怒嗆駕駛 雙方大街爆口角

中部中心 / 中部綜合報導

台中西屯路，路窄車流多，只有兩線道，卻有一輛大型的物流車違停在店家門口，後方機車騎士不滿物流車違停，當場下車和駕駛發生口角衝突，雙方就在大街上互嗆，警方表示，車輛併排停車，違反道交條例，可處3000元罰鍰。





不滿物流車違停！台中騎士怒嗆駕駛 雙方大街爆口角

西屯路路窄車流大 騎士不滿道路被大型物流車擋路 當街和貨車駕駛爆發口角。（圖／社會事新聞影音）





機車騎士不滿道路被大型物流車擋路，和貨車駕駛爆發口角，雙方當街大吵，機車騎士說因為違停，機車得跨越雙黃線才能前進，一定要投訴到他們公司去，駕駛則大聲反嗆甚至還拍照反擊。吵架現場在台中西屯路上，不少民眾目擊現場。西屯路車流大路又窄，還有不少做生意的店家，總會遇到卸貨，又該怎麼處理？。警方表示，併排違規停車就違法，可依道交條例處3千元罰鍰，會依照規定告發。

女騎士騎車過程煞車倒地 行車紀錄器還原肇事地點 還有一輛違停車疑似阻擋行車視線。（圖／翻攝畫面）









另外北屯區，也有違停惹事！一名女騎士，騎車過程，突然緊急煞車倒地，行車紀錄器畫面拍到，一名機車騎士從人行道騎出來，嚇到女騎士，眼尖員警還發現，現場還有一輛違停車疑似阻礙行車視線。機車沒碰撞，還好自摔騎士傷勢沒有大礙，違規停車釀成車禍，民眾行車紀錄器還原，違停駕駛，也得負起肇事責任。





