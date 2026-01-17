不滿生日當天Switch被收走！ 11歲男童開槍射殺養父

美國一名11歲男童不滿Switch遊戲機被收走，竟開槍射殺養父。（示意圖／unsplash）

美國賓州一名11歲男童，因養父母沒收他的Switch遊戲機，氣得在凌晨持左輪手槍將養父射殺。事後男童遭警方逮捕，因涉嫌重大的刑事殺人罪，目前被關押在收容所，當地法院裁定不得交保。

綜合外媒報導，42歲男子道格拉斯（Douglas Dietz）與妻子吉莉安（Jillian Dietz）於2020年共同領養了這名男童，而在今年1月12日，夫妻倆替養子慶祝他的11歲生日。

當天晚上，養父母為養子唱完生日快樂歌後，希望孩子可以早點睡，並評估他的生活表現，決定暫時把Switch收走，夫妻倆隨後也回房睡覺。

男童氣到無法入眠，最終在凌晨下了床，想要把遊戲機找回來，沒想到意外發現槍櫃的備用鑰匙，因此他取出一把左輪手槍，在凌晨3時許闖進養父母的房間，將養父當場射殺。

床邊的養母被槍聲吵醒，想推醒丈夫讓他去查看狀況，但對方卻毫無反應，而她也聽見規律的滴答聲，直到她把燈打開，便看見丈夫頭部中彈死亡，鮮血更從傷口流到地上，而養子卻冷靜地告訴她「爸爸死了」、「我殺了爸爸」。

養母報警後，警方立即將這名11歲男童帶走，男童也坦承犯行。因涉嫌重大刑事殺人罪，男童已遭關押在收容所，當地法院裁定他不得保釋。

報導指出，男童曾向警方供稱，一家3人在他生日當天度過美好的一天，但他當時很生氣，心中有想要槍殺的人，就是他的父親，因此沒有想到後果。

