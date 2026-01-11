不滿男友開車載小三? 屏東女"趴引擎蓋"遭甩落

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東有一名女子疑似不滿男友開車載著小三，竟然趴在轎車引擎蓋上，企圖阻止男友開車，男友倒車把她甩在地上，後來兩人在街頭上大吵，不少用路人和附近店家都目擊到這一幕，覺得這樣的行為非常危險。





不滿男友開車載小三？ 女子「趴引擎蓋」遭甩落

女子疑似不滿男友開車載著小三，竟然趴在轎車引擎蓋上，企圖阻止男友開車。（圖／民視新聞）

白色轎車開過去，後頭一台機車緊追上來攔車，轎車停下來後，沒想到女騎士二話不說，竟然直接趴在引擎蓋上，汽車車主開始倒車，企圖把人甩掉。民眾開車目擊這一幕，忍不住驚聲尖叫：「哎唷！夭壽喔！欸欸欸！撞到了喔！真的有夠狠的！」只見白色轎車倒退後又往前開，女騎士已經被他甩在地上，轎車車主把車停在路邊，女騎士起身，感覺氣沖沖，兩人就站在路邊大吵了起來，聲音大到，附近店家全都聽到。

廣告 廣告









不滿男友開車載小三？ 女子「趴引擎蓋」遭甩落

白色轎車倒退後又往前開，女子已經被甩在地上，十分危險。（圖／翻攝thread@a_hua.toys）

附近店家：「就是聲音很大聲，很像有人在大叫，就是聽到女生大叫，很大聲的大叫，在前面那個汽車旅館前，覺得這樣很危險，而且他差一點要撞到她了，而且車子很多，速度又很快。」衝突地點就在屏東市的和生路一段，轎車車主疑似是女騎士的男友，當時車上載著小三，正宮發現之後，理智線斷掉，騎車追上來，做出趴在車上的瘋狂舉動，而男友為了甩開她，在馬路上倒車，完全不顧自身和其他用路人的安全。情侶感情糾紛，當街上演趴車攔車戲碼，嚇壞路人和店家，警方也將調閱監視器，對兩人的危險行為，依法開罰。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：不滿男友開車載小三？ 女子「趴引擎蓋」遭甩落

更多民視新聞報導

不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

國旅夯！熱門景點小琉球航班爆增 背後「功臣」守護海上安全

屏東古早味家族恩怨釀血光 堂弟持車蓄意衝撞堂哥！

