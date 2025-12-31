不滿畢書盡走紅翻臉？7旬翁貼大字報狂罵「厚顏無恥」 判決出爐了

記者林宜君／台北報導

畢書盡遭指控忘恩負義，被自稱「恩人」的高齡男子連續在鬧區公開辱罵，相關爭議延燒多年，司法結果於年底出爐。（圖／翻攝自畢書盡IG）

歌手畢書盡遭指控忘恩負義，被自稱「恩人」的高齡男子連續在鬧區公開辱罵，相關爭議延燒多年，司法結果於年底出爐。台北地方法院今（31）日宣判，認定男子行為已嚴重侵害名譽，依法判刑。案件發生於2023年5月，一名年約70歲的鍾姓男子，因不滿畢書盡成名後未履行其認知中的報酬承諾，多次在西門町商圈、忠孝東路二段等人潮密集地點擺放大字報，內容包含「我能造就你，我也能毀了你」、「狼心狗肺、厚顏無恥」等具高度攻擊性的字句，公開指責畢書盡忘恩負義。

除張貼標語外，鍾男還在公開場合指控畢書盡涉及恐嚇、酗酒、家暴等情事，相關說法迅速擴散。畢書盡不堪名譽受損，隨即提告。鍾男期間一度未到案遭發布通緝，落網後辯稱自己是因無法聯繫畢書盡及其父親畢福鬢，才選擇上街「陳情」，並反控畢氏父子涉嫌詐欺，但該指控已遭檢方不起訴處分。

鍾男最終依3個加重誹謗罪判處合併拘役120天，得易科罰金12萬元，全案仍可依法上訴。（圖／翻攝自畢書盡IG）

法院審理認為，鍾男所指控內容多屬對藝人私生活的指摘，不僅未提出具體證據，且與公共利益無關，即使雙方存在民事糾紛，也不構成以公開謾罵、恐嚇方式傷害他人名譽的正當理由，相關言論已明顯逾越言論自由的合理界線。法官指出，鍾男未循司法途徑處理爭議，反而在公共場所持續散布貶損性言論，犯後亦未展現悔意，且未與被害人和解，最終依3個加重誹謗罪判處合併拘役120天，得易科罰金12萬元，全案仍可依法上訴。

