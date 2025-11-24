不滿發生碰撞！高三學長狠剪學妹頭髮、拖行下樓

新北市某高職疑似發生霸凌事件。（示意圖／Pixabay）





24號下午，新北市某高職疑似發生霸凌事件，一名高三學長不滿跟高一學妹發生碰撞，不但拿出剪刀剪斷對方頭髮，甚至還將人拖下樓，被害學生家長接獲消息氣炸了，提告傷害以及妨害自由。

大腿小腿滿是瘀青，右手手背貼上OK蹦，一大戳頭髮被割斷。24號下午2點多，新北市某高職，疑似發生霸凌事件。被害家長收到消息，完全無法置信。回想女兒的遭遇，氣到哽咽 滿是心疼。

受害學生家長：「因為我女兒很瘦小，對方比較壯，他就抓著他的頭髮，用拖的，不是讓他用走，他是用拖的，他是整個身體躺在地上，就把他從三樓拖到一樓去。」

根據了解，雙方是學長和學妹的關係。早上9點多，兩人在校內發生碰撞。高三學長因此不滿，一個小時過後，先跑到對方教室門口大小聲。之後又拿剪刀，跑進教室剪頭髮，甚至把人拖下樓。

雖然後續校方，動手以及被害學生家長，三方到派出所調解，但是調解不成。被害學生家長，堅決提告傷害還有妨害自由。警方則依規定，完成孝安及兒保通報，將通報社政單位介入輔導。

