不滿社群媒體被封鎖！醋女怒殺前男友新歡

醋勁大發！美國紐約一名女子，不滿前男友新歡在社群媒體上封鎖她，竟憤而飛往佛羅里達州當面對質，並殘忍殺害對方，上個月被布勞沃德縣陪審團裁定犯一級謀殺罪。

綜合外媒報導，事發在2022年7月，兇嫌莎琪娜．湯普森（Sakiyna Thompson）於案發前幾天從紐約飛往南佛州，並以假帳號叫Uber抵達死者凱拉．霍奇森（Kayla Hodgson）家，監視器也清楚拍下莎琪娜兇殘殺害凱拉的畫面。

檢警指出，莎琪娜犯案動機，僅因不滿凱拉和其前男友交往，並在社群平台上封鎖她。她在動手時戴上帽子、口罩，顯然經過喬裝，再加上她以化名叫車、刻意挑選凌晨時刻上門，足以認定其策畫縝密，非臨時起意而是預謀犯案。

莎琪娜逃亡將近一個月後被捕，她在庭上辯稱，自己對於犯案時的記憶「一片空白」，並聲稱自己是自我防衛及保護腹中胎兒才會反擊，最終陪審團仍裁定莎琪娜犯一級謀殺罪。對於此凱拉母親悲嘆道，雖然任何判決都無法彌補失去女兒的痛苦，但結果至少讓家人得到一點平靜，因為正義終於得以伸張。

