「不滿社長態度」帶刀上門理論變殺人 日本男子變裝欲混淆警方仍落網

日本東京都日前發生一起凶殺案，任職公司部長（相當於部門經理）的一名男子，7日持刀到社長住家，刺殺對方後逃逸。根據警方調查，犯嫌為混淆搜查，前往死者住家途中還換過衣服，行凶後再換回原本的穿著。男子供稱「不滿社長的態度」，因此萌生殺意。

綜合日媒報導，住在東京大田區大森北一間公寓的44歲男子河嶋明宏，8日被發現陳屍家中，身上有10處以上利刃造成的傷口，集中在頸部與腹部，此外手指有因為抵抗造成的防禦性傷口。

警方搜索現場未發現凶刀，但9日在大田區的一處垃圾放置處發現一把沾有血跡的刀、一雙運動鞋和一件運動衫。

經過調閱案發現場週邊監視器，警方發現一名可疑人物，穿著的衣服與發現的丟棄衣物相似。

警方還發現，該名可疑人物從自己住處離開時穿的衣物，與抵達死者住處時的不一樣，但離開案發現場又穿回原本的衣物，因此研判兇手途中更換衣物，意圖混淆警方搜查。

警方鎖定在同公司任職的男子、45歲的山中正裕，8日跟監時發現他前往東京車站，朝新幹線月台走去，因此上前要求配合問話。當時山中表示「有些心事，想去遠一點的地方」，警方判定他有逃亡意圖，10日聲請逮捕。

警方表示，山中在河嶋經營的音響設備公司擔任營業部長。山中落網後供稱，對河嶋的態度日漸感到不滿，7日前往死者住處，他表示「出門前從自家拿了把刀，想要威脅對方」。

山中表示：「對上司（死者）的態度很不滿，兩人在工作上也有意見不合之處，去他家是想表達自己的想法，但我們發生爭吵。」他還辯稱，「確實用刀刺了對方，但沒有想要殺死他的意思」。

警視廳10日上午前往犯嫌住處搜索，現場可見到約10名搜查人員帶著紙箱進入。

犯嫌的70多歲母親10日在自家門前受訪，表示兒子從小就和死者認識，死者是個好人，對於兒子犯行造成死者家屬的傷害深感抱歉。

她表示，兒子本來住在別的地方，大約一個月前搬來與她同住，平常看不出有什麼異樣。7日當天兒子請假，下午跟她說要去外面吃飯就出門了，一直到半夜才回家，然後8日凌晨又出門，期間都沒有見到兒子。

