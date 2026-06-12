不滿祖母點滴逆流！莽男嗆殺護理師判刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

馮姓男子因祖母點滴逆流，不滿護理師先救危急病患，怒嗆「我要殺她」。台南地方法院依妨害醫療業務罪判刑3月。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕馮姓孫子見祖母點滴回血，不滿醫護優先處理危急病患，怒嗆「我要殺她」、「你家就不要死人」。台南地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判馮男3個月徒刑。

2023年11月24日，馮男在佳里奇美醫院照護祖母。因點滴注射完畢發生逆流而按鈴，Ａ護理師進入病房後，評估同房他床病患更為危急而優先處理。馮男心生不滿，當場恫嚇「你家就不要死人」。隨後向B姓護理師投訴時，接續嗆聲「我要殺她」、「我的刀子勒」。

廣告 廣告

B姓護理師將此事轉告，致A姓護理師心生畏懼不敢靠近，妨害醫療業務，院方隨即通報佳里分局。院檢調查指出，針對辱罵部分，參酌憲法法庭意旨，認定屬短暫情緒發洩，不另論公然侮辱罪。但恐嚇言詞已觸犯醫療法與刑法恐嚇危害安全罪，依法從一重處斷。

台南地方法院審理認為，馮男言行嚴重妨害醫事人員執行業務，損害醫病關係。且法院安排調解期日時，馮男經合法通知卻無故不到庭，顯然無賠償意願。法官審酌醫療法保護法益側重保障醫療業務執行順暢，並兼及醫事人員身體完整與意思決定自由。

法官綜合考量馮男坦承犯行、犯罪動機、手段，以及智識程度與家庭經濟狀況等情狀。全案以簡易判決處刑，判處馮男有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。若不服判決，可於送達之日起20日內提出上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

「黑道剋星」屢破大案 41歲青年警官王志銘突傳病逝

剛離開醫院就被毒駕撞死！警病房尋人傳遞噩耗 家屬崩潰痛哭

