不滿移地種植害死光...凶嫌菜園5刀砍死老菜農 回新莊工地上班被逮

新北市林口一早驚傳凶殺案，兩個菜農在同一塊菜圃種菜，沒想到其中78歲的老先生要把菜挪到別的地方去，不小心把對方的菜弄死了，竟遭到持刀揮砍，身中4刀滿身是血，送醫急救傷重不治，而嫌犯行凶後騎車落跑，現在已經在新莊被警方逮到。

今（18）天上午新北市林口發生砍人命案，葉姓嫌犯在犯案之後騎乘機車逃逸的畫面也曝光，專案小組循線調閱監視器展開追查，發現嫌犯第一時間先回到住，把將兇刀丟在家中，接著又落無其事跑到新莊工地工作，警方火速趕於案發內4小時將嫌犯逮捕到案。

葉姓嫌犯砍死人後騎乘機車逃逸。圖／台視新聞

警方調查，葉姓嫌犯平時和78歲死者在同1個菜園種菜，但他疑似不滿對方在將移菜時不小心毀壞他的農作物，這才持刀怒砍，造成老先生傷重送醫不治，至於背後是否還有其他犯案動機，警方也將持續釐清。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

新北／賴心怡 責任編輯／施佳宜

