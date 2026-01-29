不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」

張姓男子因種植大麻遭判刑5年6月定讞，他卻在29日上午持刀攻擊李女，自己則走上國道遭撞擊重傷。（圖／翻攝畫面）

台中市35歲張姓男子，29日上午在大雅區龍善二街一處公園前攻擊63歲李姓女子，李女頸部中8刀，目前在插管治療中，張男則在逃亡途中走上國道，遭車輛撞擊重傷，而張男上月因種植大麻而遭判刑定讞，他疑似心生不滿，案發前在網路上發布4000字長文大肆抱怨，還稱「歡迎來殺人」，確切事故原因則仍須釐清。

李女是土風舞老師，她29日上午8時許將車子停在停在龍善二街三和公園旁，打算到籃球場準備教學，張男與她發生口角糾紛，竟拿刀攻擊其頸部，導致李女頸部中8刀，當場血流如注，緊急逃向附近工廠求助，救護車獲報後連忙將她送醫，而李女傷勢嚴重，目前在插管治療中。

廣告 廣告

張男案發後想逃回家，但發現警方已在他家守株待度，於是徒步走上國道，闖入車道遭車輛撞擊，目前他意識模糊，仍在急救中，將待其清醒後才能製作筆錄。

而張男在2023年因「火麻」而被警方逮捕，一審被判5年6月，他上訴到最高審都被駁回，全案於上月定讞，他疑似心生不滿，案發前在網路上發布長文，控訴司法不公，以及民代、環保局和1999專線怠惰，並抱怨案發公園周邊有逆向違停、打球跳舞噪音等，讓他無法忍受。

張男還聲稱「歡迎來殺人，人很多很好殺！」並留言向親友告別，稱「讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過」，表示自己是解脫，「若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰。」確切行兇動機則仍待警方調查釐清。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925





原始連結

看更多 CTWANT 文章

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中