不滿種火麻被判刑！割頸男激憤求助高大成「平反申冤」 對話內容曝

記者潘靚緯／台中報導

35歲張姓男子，疑不滿住家公園每天有人跳土風舞，竟持刀割頸砍殺63歲李姓女老師。(圖／翻攝畫面)

台中一名35歲張姓男子，今(29)日上午8點持刀砍殺李姓土風舞老師，行兇後逃逸走上國道闖入車道，遭車輛撞擊雙腿骨折重傷。他在案發前發布4千多字長文，自曝殺人動機是不滿種植「火麻」盆栽販賣卻被警方認定是大麻遭判刑定讞。為此，張男在今年1月15日還到法醫高大成的診所諮詢，希望替他平反冤屈。高大成回憶，當時張男的情緒相當憤慨，言語中透露想做件大事來「出名」。

張姓嫌犯因不滿種火麻被檢警認為是種植大麻判刑，曾求助知名法醫高大成替他平反申冤。(圖／翻攝畫面)

法醫高大成表示，張姓男子今年1月15日傍晚到診所諮詢，澄清自己種的是給鸚鵡吃的「火麻」，並非毒品大麻，自己既沒有販毒的朋友也沒有通路，菸酒檳榔都沒碰，把火麻的植栽放在網路3盆賣5000元，卻被警察說是販毒逮捕，相當委屈。但高大成回應：「賣毒品的人沒有人會去用毒品，你講這句話是絕對不通的」。

高大成表示，當時張男前來診所諮詢時，言談之間，感覺對方不像是反社會人格，只是不斷提出訴求希望高大成能出主意幫他解套，高大成委婉拒絕，建議他去找植物學者幫忙證明火麻不等於大麻，才有機會自證無罪。

高大成回憶，諮詢過程中，張男情緒相當憤慨，自己是家具業務員，有正當工作，只是上網買鸚鵡吃的火麻種子，栽種成盆栽，「如果要賣大麻，直接種大麻就好」，卻因此被北市大安分局員警逮捕，遭判刑5年6月，114年12月上訴最高法院遭駁回、全案定讞，讓他非常火大。

高大成表示，張男可能對特定人事物積怨已深，加上與跳土風舞的女老師有過衝突糾紛，才會突然間爆發，決定把帳全算在女老師身上，但他痛批就算是被跳舞音樂吵到，也不至於到殺人程度，張男的報復行為實在太過火，事後回想覺得有點害怕，「當時我如果罵他一頓，下次他來找的會不會是我」。

張姓嫌犯砍殺女老師之前，在IG發文預告要殺人，犯案後徒步走上國道，遭撞擊雙腿骨折。(圖／翻攝畫面)

