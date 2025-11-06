不滿立委停班停課責任丟中央 鄭宇恩籲新北市府建立北海岸專屬機制

248251106a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對國民黨立委洪孟楷日前在國會提出停班停課決策權應回歸中央的建議，新北市議員鄭宇恩表達強烈反對立場，並指出新北市議會正積極要求市府應實施「分級分區」的停班停課機制，正是因為北海岸地區的風雨與道路環境，與板橋、三重等市中心區域有顯著差異，決策需要因地制宜。

鄭宇恩強調，停班停課的考量因素除了風勢與雨量預測外，更需要評估在地居民的通勤動線與道路環境問題。她質疑，中央氣象署雖能掌握風雨數據，但卻難以瞭解淡水、三芝地區每逢豪雨即有山路坍方的風險。

廣告 廣告

鄭宇恩說，市民在強風中騎行關渡橋時所面臨的危險，中央要瞭解全國各地如此細微的狀況，事實上太過困難。她並認為，做為在地選區立委的洪孟楷，不應在國會做出要求中央宣布停班停課的建議，形同為地方政府卸責。

鄭宇恩批評，要求停班停課決策權回歸中央，本質上是地方政府無擔當、缺乏因地制宜的施政表現。她舉例指出，過去有花蓮縣政府將防災撤離工作推給中央，台中市政府將養豬場防疫責任丟給中央，如今新北市若無法因地制宜宣布停班停課，亦是同樣將責任丟給中央。

鄭宇恩呼籲國民黨應正視地方自治的重要性，並質疑是否要將這些地方首長的職務，也都一併丟給中央處理。她強調，新北市府應拿出魄力，依循地方民意與地理環境，建立北海岸地區的專屬停班課分級機制，以確保民眾的生命安全與通勤權益。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

偏鄉教育、長照醫療與電子煙受關注 侯友宜議會直球回應

陳乃瑜提3要求支持豬農 盼侯友宜打響深坑黑豬肉價值

【文章轉載請註明出處】