不滿總統挺卓揆不副署 藍白提案彈劾賴清德

「彈劾危險總統，守護台灣民主。」高喊口號，國民黨跟民眾黨立委19日上午，在立法院議場門口召開記者會，宣布將正式提案彈劾總統賴清德，並且展開全國公聽會。

藍白立委同聲批評，總統賴清德讓行政院長卓榮泰，對國會通過的法律案不副署、不公告、不執行，行為已經是毀壞民主憲政，不只提出彈劾案，還要求總統賴清德到國會說明。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「總統可以藉由不公布法律，使得國會三讀通過的法律形同具文，我們的民主憲政自此崩壞。」

立法院國民黨團總召傅崐萁認為，「賴清德已經稱帝，賴清德已經完全不在乎全國的民意，國會已經沒辦法來監督這個總統、這個怪獸的總統。」

根據總統彈劾案流程，要由立法院全體立委二分之一提議、三分之二決議通過，再送到憲法法庭審理，而參與評議大法官不得低於10人，如果大法官現有總額三分之二同意、且同意人數不低於9人，彈劾案將成立，被彈劾人面臨解職。

總統府發言人郭雅慧回應，「在野黨所採取的這2項大動作，其實恰恰好足以證明，在《憲法》上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡的，這沒有所謂行政濫權這件事。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則說，「憲法法庭已經在去（2024）年，由國眾聯手惡修《憲訴法》，造成法庭的癱瘓，憲法法庭既然無法運作，立法院要如何彈劾總統？這就是喊喊而已。」

在野黨立委要提案彈劾總統，面臨2大挑戰，其中需要三分之二立委決議通過，以113席立委來看，要有76席立委決議通過，但綠委有51席，恐怕會是難關；再來就是目前大法官只有8人，但彈劾案要成立，其中之一條件是同意人數不低於9人，也將會是一項挑戰。

