不滿總統提國防特別預算？中國派23機艦擾台 10架次逾越海峽中線

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。不過立院程序委員會在藍白優勢下，強勢封殺行政院版的《財劃法》草案，意即至少無法排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，立院內代表南部的聲音，無論是綠委或藍委都應該支持法案的付委、預算相關的精算，未來在委員會或院會審議時，再做充分的討論；他也卑微地要求立院給予高市府一個機會「列席說明」。今早10時03分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。針對藍白聯手《財劃法》的看法，陳其邁表示，立院第二次修《財劃法》的時候，藍白聯手也並未邀請地方政府列席表達意見，因此在沒有地方政府說明參與的過程，就草率的通過，這非常的不應該，希望當政院的版本送出之後，能夠到立院（程委會）能夠順利付委。他強調，朝野如果對《財劃法》有任何的問題或者意見，其實大可以在立院（委員會、院會）討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常、非常可惜。陳其邁說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件之下，包括像公聽會或者是各式所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應草率黑箱立法，尤其在第一次審查《財劃法》的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？因此，陳其邁認為，透明的國會更重要的是意謂人民、地方政府的意見，也能在立院充分表達；如果立院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，「那我非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。最後，陳其邁也呼籲在立院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或國民黨的立委，都應支持法案的付委、預算相關的精算，在立院（委員會、院會）做審議時，再充分討論，簡單講就是法案先付委之後，如果對整個財務的試算有意見，應在立院來做討論，不要連討論的機會都沒有。原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會 更多民視新聞報導18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔

民視影音 ・ 20 小時前