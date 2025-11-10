不滿總統致詞拖延活動時間 柯文哲碎碎念 陳珮琪1句叮囑秒閉嘴

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲回家後，妻子陳珮琪幾乎陪伴在側，昨(9)日陳珮琪發文分享，兩人出席醫學界活動，怎知首日因總統致詞，導致活動被迫延遲開始，柯文哲也碎碎念說浪費時間，陳珮琪則提醒他安靜，說「你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或給你加個幾百萬的保金的，那我們就慘了」，聞言柯文哲也警覺嚴重性，不敢再抱怨半句。

陳珮琪提到，豬肉應該是國人最常食用的肉類，但柯文哲跟他講過好多次，說北所內最常吃的肉類卻是羊肉，不知柯文哲有沒有搞錯？因為她的印象是國人很少吃羊肉，羊肉也算是比較貴的肉品，北所內一人伙食每月只有2400元，加上處理費300元，也只有2700元，卻以羊排為主食是有點奇怪。柯文哲和室友兩人吃飯時，總共有三個盆子，兩個是裝湯類(一人一個)，另一個盆子是把兩人那一餐要吃的所有菜色都混再一起，然後夾著吃，柯說他不挑吃，也幾乎吃素，大多都把肉類給另一人吃。

陳珮琪透露，這些日子慢慢教導柯文哲回歸適應社會，這兩天台灣醫學會在台大醫院旁的徐州路會議廳招開，一大早自己陪他搭公車去上課，但第一天第一場就發生小插曲，讓柯文哲頗有挫折感。台灣醫學會是每年醫界盛事，來自四面八方各個專科領域的醫師都會來參加，第一天就為了總統要來開幕典禮上致詞訓話，結果每個廳表定九點要開始的演講，都硬生生沿到9點30分才開始，柯文哲跟不少醫生都碎碎念，說浪費大家時間。

陳珮琪則一直要他安靜，跟柯文哲說「你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或給你加個幾百萬的保金的，那我們就慘了，我說你已經多年沒賺錢了，家裡為官司，生活費都見底了，他聽了，立刻警覺嚴重性，馬上回復到現實狀態，乖乖坐著等大夥兒都恭送總統離開後才開課上課， 不敢再抱怨一句」。

陳珮琪表示，柯文哲兩天坐在那裏很認真地聽講，期間有許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣，在那種熟悉的環境中，感覺上他真的輕鬆許多，也有笑容了，也會和人寒喧打招呼，直呼大家認識的阿北回來一半了，也透露，這些日子兩人常去宏願大千世界看柯爸，這真是全台最美的寺院，那裏能讓他們心靈得到平靜，柯文哲也常會在那裏駐足許久。

