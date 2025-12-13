不滿缺席嘉縣黨慶活動 藍議會黨團書記長砲轟鄭麗文「聽不到基層心聲」

嘉義縣國民黨議會黨團書記長李國勝，今砲轟主席鄭麗文未出席黨慶活動，聽不到基層心聲。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義縣黨部今在水上鄉白人牙膏觀光工廠舉辦131周年黨慶活動，國民黨主席鄭麗文未到場，由副主席季麟連代表出席。國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝今不滿鄭麗文缺席，上台致詞砲轟鄭麗文「來匆匆、去匆匆」，地方幹部座談會議不曾出席，只會去拜神明，求保佑可以，但也應該了解基層的辛苦，基層無處發聲，希望今出席的長官能代為發聲。

李國勝表示，這裡不是台北市、新北市，也不是六都，嘉義縣與台南市都是艱困選區，他身為議會黨團書記長，如果沒有向上級長官報告，上級會聽不到基層聲音。

李國勝說，前黨主席馬英九要當全民總統時，他也曾建議過，黨、政、軍退出校園及媒體，結果都讓民進黨接收、掌控，馬主席「憨憨跟人去掃墓」(台語)，「溫、良、恭、儉、讓」把國民黨全都讓出去了，這些都是基層的心聲，希望季麟連等長官轉達基層心聲給主席，讓鄭主席聽得到基層的心聲。

