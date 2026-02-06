不滿罷免及兩岸局勢 男PO文恐嚇斬首賴清德遭訴求重刑

〔記者王定傳／台北報導〕42歲男子許宇涵因對罷免及兩岸局勢不滿，涉嫌於去年3月間，在中國利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線至社群平台Threads後，多次「斬首賴清德救台灣」等語，台北地檢署今日依刑法恐嚇危安、恐嚇公眾罪嫌將許男起訴，並以他多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，建請法院從重量刑。

檢方調查，許男於去年3月間，因對罷免及兩岸局勢不滿，涉嫌於社群平台Threads上發文「先殺清鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」、「斬首賴清德救台灣，該你上場了」、「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責」等。

檢方斥責許男多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，且造成社會大眾惶恐，建請法院從重量刑。

