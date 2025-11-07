不滿美制裁報復！北韓今中午朝東海發射飛彈 疑落日本專屬經濟海域外

根據韓媒報導，南韓軍方宣布，北韓今（7）日中午向東海發射了一枚不明彈道飛彈，這是北韓今年的第七次發射飛彈，也是南韓總統李在明就職以來的第二次發射。

韓媒分析，北韓此次發射是對美國政府近期實施一系列制裁的報復。而飛彈似乎落在日本專屬經濟海域外，日本首相高市早苗表示目前尚未確認任何損失信息，已指示民眾提供資訊並徹底檢查自身安全，也強調會與美、韓合作收集相關資訊。

責任編輯／施佳宜

