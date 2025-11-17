不滿美國對台102億元軍售案 陸國防部：立即停止惡劣行徑

美國總統川普第2任首次宣布美國國務院最新批准一項對台軍售案，內容以空援補保為主。

美國總統川普第2任首次宣布美國國務院最新批准一項對台軍售案，內容包括提供F-16、C-130及IDF經國號戰機的備用零件、維修品項與技術支援，總額約3.3億美元（約新台幣102億元），中國大陸國防部發言人張曉剛回應，美對台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報，粗暴干涉中國內政。

張曉剛17日在記者會中表示，美對台軍售案嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中國大陸國防部對此表達強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。「以武助獨」只會引火燒身，「以台製華」不會得逞。

張曉剛強調，呼籲美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展；並正告民進黨當局，揮霍台灣老百姓血汗錢買武器只是飲鴯止渴，「倚外謀獨」「以武拒統」注定失敗，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

在此之前，中國大陸國台辦發言人陳斌華15日重申，「倚外謀獨」、「以武謀獨」是自尋絕路；中國大陸外交部發言人林劍則是在14日指出，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

美國國防合作安全局13日說明，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。