不滿美國活逮馬杜洛？習近平：單邊霸凌行徑衝擊國際秩序

國際中心／劉宇鈞報導

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。中國國家主席習近平今（5）日接見赴中訪問的愛爾蘭總理馬丁時發表談話，他說，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，各國都應尊重他國人民自主選擇的道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。

據新華社報導，習近平表示，中國和愛爾蘭都愛好和平、開放包容、自立進取，而相互尊重、平等相待、互利共贏是中愛關係長期穩定發展的寶貴經驗，雙方要共同傳承和弘揚。中方願與愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。

習近平提到，中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。

習近平指出，今年是中國「十五五」開局之年，未來5年中方將持續推動高品質發展，擴大高水準對外開放。中方願同愛方加強經貿合作，在人工智慧、數位經濟等領域對接發展策略，促進雙向投資，實現優勢互補，共享機會、共同發展。雙方要加強教育、文化、旅遊合作，促進民心相通。

習近平直言，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。

習近平強調，中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更公正合理的方向發展。中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。

