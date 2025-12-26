不滿美對台軍售 中外交部制裁美國防企業

中國外交部今天(26日)宣布，針對美國對台軍售，對10名個人及20家美國國防企業實施制裁，其中包括波音公司(Boeing)的聖路易斯子公司。

中國外交部表示，相關措施包括凍結這些企業與個人在中國境內持有的資產，並禁止中國境內的組織與個人與他們進行交易。

中國外交部補充指出，制裁名單上的個人被禁止入境中國，包括美國國防新創公司Anduril Industries創辦人及遭制裁公司的9名高階主管。

其他遭制裁的企業還包括諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)與L3Harris海事服務公司(L3Harris Maritime Services)等。

廣告 廣告

在此之前，華府上週宣布總額111億美元的對台軍售案，是美國歷來對台規模最大的軍售，引發北京強烈不滿。

中國外交部發言人今天在一項聲明中表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係不可逾越的第一條紅線」。

該聲明指出，「任何在台灣問題上越線的挑釁行為，都將遭到中國的堅決回應」，並敦促美國停止對台灣進行「危險」的武裝行為。

美國依法有義務向台灣提供自我防衛所需的手段，但北京向來不滿美國對台軍售。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

美再宣布對台軍售 府：再次彰顯台美合作夥伴關係緊密

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止共軍登陸

華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮