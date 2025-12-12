不滿聲請法庭直播變「事後紀錄片」 柯文哲提抗告遭高院駁回

柯文哲。（資料照片）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院裁准「法庭錄影、錄音要宣示或公告後才可以播出」，意即不讓直播，柯文哲不服決定提出抗告，台灣高等法院今（12日）裁定駁回。

北院日前裁定京華城案、政治獻金案，辯論及宣判程序准予錄影，在宣判後5天公開播放，柯文哲主張要同步LIVE直播，沈慶京也贊成直播，希望他講的話能至少讓亞洲人看到；端木正則是提出「被遺忘權」，要求他的部分不直接播送。

高院今指出，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。原審裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告無理由，予以駁回。

柯文哲日前表示，可以利用法庭直播這個機會，讓眾所矚目的案子向社會大眾公開說明，「我內心坦蕩，希望真相水落石出，法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，結果你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道的？但我還是會為國家公務員的尊嚴，為台灣人民奮戰到底。」





