不滿股市禿鷹涉勾結媒體做空 合騏怒轟造謠喊告

有媒體4日報導，沙灘車製造商合騏跨足離岸風電，竟找中國軍工龍頭中國航天科工集團建造船隻，導致台南安平港基地台遭不明原因干擾，引爆中華電信出動工程師登船調查。合騏怒轟一派胡言，自爆近期遭股市禿鷹盯上做空股票，誓言提請訴訟，揪出勾結媒體造謠的幕後黑手。

痛批不實報導純屬捏造

合騏重申，長期以來一向正派經營，為響應政府綠能政策，基於永續發展理念而投入風能產業，卻遭不實報導指控，質疑背後與股市禿鷹惡意放空有關，決定採取嚴厲的法律行動。

針對媒體報導，關於合騏投入「屹海一號」可能涉及國安問題，合騏全面否認，直呼文中所述「中華電信人員登船檢查一事，純屬造成。」重申明顯與事實不符，是公然說謊欺騙讀者。

至於船舶合規性問題，合騏解釋，「屹海一號」按規定更換為非中國品牌及非陸製，有關設備更換已由財團法人驗船中心現場查核屬實無誤，因此報導所述「影響關安」，「純係臆測與客觀證據不符」，明顯是在惡意中傷公司商譽。

怒控禿鷹集團惡意做空誓言提告求償

合騏認為，這篇不實報導並非單純的媒體誤報，而是背後有心人士操作股價的手段。

合騏嚴正懷疑，近期市場上「針對禿鷹大量借券放空本公司股票」的行為，是有心人士設局。這些人在借券放空股票之後，再透過媒體發布不實消息，意圖影響股價，從中獲取不當暴利。合騏認為，此舉已嚴重損害投資人權益。

面對此惡意操縱與中傷，合騏2大呼籲：首先，針對這篇不實報導，提起相關訴訟追究責任並求償；此外，委請律師向主管機關檢舉，並呼籲嚴查幕後禿鷹集團，確保投資大眾及全體股東權益。

合騏再次呼籲，媒體應明察秋毫，慎防遭到有心人士利用，切勿轉載不實報導，以免訴累。