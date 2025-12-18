不滿自己種的菜全死！林口男揮刀砍死老翁 前科累累黑歷史曝

新北市林口區今日發生命案，葉男揮刀砍死曾一起種菜的陳姓老翁。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市林口區今日清晨發生一起命案，78歲陳姓老翁與59歲葉男發生口角，後者竟持刀猛砍，導致陳翁傷重送醫不治，林口警方也在新北市新莊區的工地逮捕葉男，供稱是不滿絲瓜棚被陳男移走，導致絲瓜全死才爆發衝突。警訊後依殺人罪移送偵辦。

今日清晨葉男前往菜圃發現絲瓜棚被移走，導致絲瓜全死，原本一起種植的陳翁正在另一塊菜圃工作，葉男上前理論，陳翁認為對方脾氣太差不願一起種菜才遷移絲瓜棚，雙方隨後爆發口角，隨後葉男取出隨身30公分水果刀朝陳翁揮砍多刀。

附近民眾聽到陳翁呼救聲才報警，警消救護人員趕抵，將陳翁緊急送往林口長庚醫院急救，傷勢為左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，經搶救仍因傷重宣告不治。警方調閱監視器追查，於今日上午11時將葉男緝捕到案，詢後將依殺人罪嫌將葉男送辦，並深入追查業男確切犯案動機。

葉姓男子過去便有傷害、竊盜及家暴前科，警方調查發現，11月15日葉姓男子才對女友家暴，導致女方驚嚇並前往派出所報案申請保護令，直言葉姓男子經常幻想有人要害他，情緒控管不佳，目前2人已分手。

