不滿花蓮縣長提名民調落敗 葉耀輝今聲請假處分凍結國民黨提名程序

國民黨花蓮縣長提名民調由吉安鄉長游淑貞勝出。截自游淑貞臉書



記者周志豪／台北報導

爭取國民黨提名參選花蓮縣長的前花蓮市長葉耀輝，不滿全民調整合結果慘敗於吉安鄉長游淑貞，爭取提名失利，今到台北地院提出民事定暫時狀態假處分聲請，要求國民黨中央暫停花蓮縣長提名。

葉耀輝表示，聲請暫時狀態假處分並非請法院介入政治勝負，而是請法院先保全「程序爭議可被救濟」的最低限度狀態，避免中央以後續程序製造不可回復之既成事實。

葉耀輝說，已向中常會提出黨內申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等全流程，並對未經候選人明確同意民調，不得作為後續提名依據。

廣告 廣告

葉耀輝表示，先前以為地方黨部於「5月左右辦理提名」，但在其表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議，且在其不同意列名下，仍強行納入短期民調並對外流通結果，致名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。

葉耀輝指出，「政黨內部競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假。」呼籲中央黨部回到公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。

更多太報報導

葉耀輝、何啟聖質疑花縣長提名黑箱 藍花縣黨部：操作對立敘事

藍花蓮縣長提名爭議延燒 葉耀輝、何啟聖聲明：花蓮不該是傅崐萁政治禁臠

花蓮縣長選舉整合民調游淑貞勝出 國民黨：最快下周常會提名