國民黨花蓮縣黨部昨天公布初選結果，民調結果差距超過40%，建請黨中央提名吉安鄉長游淑貞參選，前花蓮市長葉耀輝認為民調時間、細節都不清楚，今天與何啟聖北上申訴，何啟聖認為地方黨部對葉耀輝多次羞辱，各界都在看黨中央怎麼處理，葉耀輝也提到會繼續照自己的路走，不排除訴諸法律。

前花蓮市長葉耀輝與資深媒體人何啟聖，現身黨中央送陳情書，因為前一天花蓮地方黨部突然公佈縣長初選民調，被稱為徐臻蔚接班人的游淑貞以51.9%大勝葉耀輝11.8%，葉耀輝對結果無法認同，組發會出面接待，雙方會談半小時左右，離開黨中央時，葉耀輝依舊沒得到滿意回覆。

不滿花蓮黨部倉促民調 葉耀輝偕何啟聖赴黨中央申訴

葉耀輝偕何啟聖赴國民黨中央，對花蓮縣長初選提出陳情。（圖／民視新聞）前花蓮市長 葉耀輝：「他的意思是說，現在都在做協調的工作，他們是有按照他們的協調工作在做，但是我覺得這些工作有大小眼之分，讓我感到有被偷襲的感覺。」

葉耀輝強調，包括民調時間、民調方式、採樣、各鄉鎮比例等，相關細節都不清楚，民調就倉促出爐，有意參選但被排除在民調的何啟聖，直言地方黨部的作法，是對葉耀輝的多次羞辱。

葉耀輝偕何啟聖赴國民黨中央，對花蓮縣長初選提出陳情。（圖／民視新聞）資深媒體人 何啟聖：「包括了葉前市長他的主張沒有被採納，叫他把名字抹去，他執意的硬要把他擺進去，明明是內參民調，他竟然還對外做了公佈，是不是要硬拉著葉前市長，然後來去做一個遮羞布，那我覺得對於葉前市長何其無辜。」

前花蓮市長 葉耀輝：「盧主委在去年9月8號的時候，他跟我講說5月要初選，那現在變成這樣子，太草率了，我基本上認為說他有背信，而且他有意圖讓我不當選的一個意圖，我在五月的時候，我會邀請對方做三場的電視政見發表跟言辭辯論。」

對於葉耀輝開砲，地方黨部發聲明回應，強調程序正當、反對操作對立敘事，喊話團結前行，非無止盡內耗，但一份聲明恐怕難以杜悠悠之口，也埋下藍營分裂的隱憂。

