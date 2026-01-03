不滿英國貿易高官訪台 英媒：中國一度取消中英貿易會談

2025年6月30日，總統賴清德接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。翻攝總統府官網



英國媒體週五（1/2）爆料指出，中國去年強烈不滿一名英國貿易高官訪問台灣，而威脅取消停擺多年的英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）雙邊會談。

英國《衛報》報導，英國時任商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）去年6月底造訪台灣，並與台灣總統賴清德會面後，引起中國強烈抗議，揚言取消原定9月舉行的JETCO雙邊會談。

報導說，在英國外交人員的私下磋商下，北京才願意按照原計畫安排會議，而英國商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）如期於9月赴北京和中國商務部部長王文濤共同主持JETCO會議。

JETCO自2018年後便陷入停擺，而自2022年便未進行的英中產業合作對話也在凱爾的訪中行程期間重啟。

《衛報》指出，艾禮遜去年6月的訪台行程並未受到英國媒體關注報導。他當時除了拜會賴清德外，還與經濟部國際貿易局局長江文若會談，雙方承諾將在關鍵產業上加強合作。

艾禮遜現為蘇格蘭事務大臣。

《衛報》在報導中同時說明，台灣從未被中華人民共和國統治過，有自己的憲法和政府，台灣人民反對中國主權聲索的聲浪也越來越高，連續多屆選出主張自治地位的執政政府。

英國雖未正式承認台灣，但與台灣政府有長期非正式關係，並自1991年起便舉行部長級會議。此外，英國戰艦近年也在台灣周遭舉行活動演習。

英國政府一名發言人回應《衛報》表示：「我們持續和中國在貿易以及攸關我國利益的領域上交流。我方對台灣的長期立場也並未改變。（去年的）訪台行程屬於我方長期交流的範圍內。」

該發言人續說：「我們會持續探索各種機會，進一步加強彼此之間的貿易關係並支持經濟成長，進而達成強化英台雙邊貿易及投資的目標。」

